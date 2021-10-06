Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 10:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında bugün saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.
Saat 17.00'de başlayacak toplantı video konferans yöntemiyle gerçekleşecek. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Etiketler: Koronavirüs Bilim Kurulu Fahrettin Koca Koronavirüs
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