Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde toplam 136 başhekime asistan hekimlerin nöbetlerinin düzenlenmesiyle ilgili mektup gönderdi.

Bakan Koca mektupta, nöbet konusunun son derece önemli olduğunun altını çizerek, "Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Nöbet Hizmetleri Konulu Genelge"nin başhekimlere ulaştırıldığını belirtti.

Nöbet sorununun çözülmesinin acil olduğunu vurgulayan Bakan Koca, kalıcı adımların atılmasının gerekli olduğuna değindi.

Mektupta, uzun ve yıpratıcı olan çalışma sürelerinin azaltılarak, nöbet düzenlemelerinin yasal mevzuata uygun ve insani koşullara kavuşturmakta tam bir iradenin ortaya konulması gerektiği vurgulandı.