Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 13:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA ]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Elizabeth Truss ile ikili ilişkiler ve bazı bölgesel konuları görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss ile telefonda görüştü.
Görüşmede ikili ilişkiler ve bazı bölgesel konular ele alındı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı İngiltere
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