Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekâtı büyük bir azim ve kararlılıkla yürütülüyor.

Bu kapsamda, 200 kilometre derinlikteki Irak’ın kuzeyi Asos bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli olarak hava harekatı düzenlendi.

20'den fazla uçak 28 hedefi imha etti

20’den fazla uçağın katıldığı hava harekatı ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 28 hedef imha edildi.

"Büyük oranda yerli mühimmat kullanıldı"

Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatında terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe vuruldu.

Açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir." denildi.

Bakan Akar operasyonu sevk ve idare etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sabahın erken saatlerinde gerçekleşen operasyonu Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi’nden sevk ve idare etti.

Bakan Akar’a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da eşlik etti.

Bakan Akar’ın terör hedeflerine yönelik talimatlar verdiği operasyonda, uçaklar hedefleri tam isabetle vurarak emniyetli şekilde üslerine döndü.