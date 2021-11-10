Dualar edildi, şiirler okundu...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yılında ebedi istirahatgahında saygıyla anıldı.

Anıtkabir doldu taştı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk hayata veda ederken, Türk milletine bağımsız ve genç bir Cumhuriyet bıraktı. O Cumhuriyet'in insanları, Atatürk'e saygısını, minnetini sunmak için bir kez daha Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir'in kapıları resmi törenin ardından ziyaretçilere açıldı.

"Ata'mız için buradayız"

Anıtkabir'i ziyarete gelen bir vatandaş, "Bu tarihte burada olmak bize kendimizi özel hissettiriyor. Sabah geldik, akşam geri döneceğiz. Ata'mız için buradayız" dedi.

"Her anımızı Ata'mıza borçluyuz"

Bir başka vatandaş ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Bir ülkeyi kurtarmak kolay değil, yoktan var etmek hiç kolay değil. Hepimiz yaşadığımız her anı, attığımız her adımı Ata'mıza borçluyuz."

Kalplerde Atatürk sevgisi, aradan geçen 83 yıla rağmen gözlerde yaş, ama en çok da gurur vardı.

"Burada olmak tarif edilemez bir duygu"

Anıtkabir'de olmanın çok derin bir anlamı olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Çok gururluyuz. Tarif edilemez bir duygu. Buraya çok geldim ama ilk defa 10 Kasım'da geliyorum. İnanılmaz bir duygu, çok gurur verici. İyi ki Ata'mız vardı" açıklamasını yaptı.

Anıtkabir, gün boyu ziyaretçilerin akınına uğradı.

