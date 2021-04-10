CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi vardı. Bildirinin emekli olan amiraller tarafından hazırlandığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, bildirinin darbe iması taşımadığını savundu:

“Silah yok, bağlı askeri birlik yok, mahallenin bekçisi kendisine bağlı değil, mahallenin karakolundaki polis de kendisine bağlı değil, aldılar emekli amiral değil amiral lafını kullandılar gemileri yok silahları yok hepsi emekli evlerinde oturuyorlar”

Kılıçdaroğlu, "Vay efendim yok darbeciler geldi, çok çirkin şeyler oldu ki. Ya bunlar emekli amiral, emekli dünyanın neresinde darbe yapar" açıklamasını yaptı.

"Özel bir anlaşma yok"

Haber Global Televizyonu'nun canlı yayınına konuk olan Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin de konuştu.

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusuna da cevap verdi:

“Biz Millet İttifakı olarak otururuz, konuşuruz. Her parti ayrıca aday mı çıkaracak tek mi ? Şu anda ittifak zaten yok her parti bağımsız zaten. Özel bir anlaşma yok”

HDP'ye kapatılma davası

HDP'ye açılan kapatma davası için Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin karar verdiğini, partiyle ilgili bir şey bulmadığını söyledi.