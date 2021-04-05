Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "103 amiralden montrö bildirisi" olarak yayımlanan bildiride imzası olduğu tespit edilen 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bazı emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan açıklamaya ilişkin soruşturmada 4 şüpheliye de 3 gün içinde emniyete müracaat etmeleri için tebligat yapıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, "103 amiralden montrö bildirisi" başlığı altında yayımlanan bildiriye ilişkin "Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma" suçundan başlattığı re'sen soruşturmanın ardından bildiride imzası olduğu tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek imza listesinde yer alan diğer kişiler tarafından imzalanmasını sağlayan kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilerek bildirilmesi üzerine 10 şüphelinin, üzerlerine atılı suçun niteliği ile delillerin yok edilmesinin önüne geçmek ve varsa başka şüphelilerin de ivedilikle tespit edilmesini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunması nedeniyle gözaltına alınmalarına yönelik karar verildiği yer aldı.

Ayrıca bildiride imzası olduğu tespit edilen 4 şüphelinin ise yaş durumları göz önüne alınarak 3 gün içerisinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmelerinin kendilerine tebliğine edildiği belirtildi.

Öte yandan haklarında gözaltı kararı çıkarılan 10 kişinin tamamının yakalanarak gözaltına alındığını açıklayan Başsavcılık, soruşturmaya, elde edilen deliller ışığında çok yönlü olarak devam edildiğini duyurdu.