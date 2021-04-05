Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 07:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti MYK bugün toplanacak
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün 18.00'de toplanacak.
Deniz Kuvvetlerinden emekli 104 amiral, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve laiklik vurgusu yaparak darbe imalı bir bildiri yayınladı.
Gece yarısı yayınlanan bildiriye hem devletin üst kademesi ve siyasetçilerden hem de sosyal medyadan büyük tepki yağdı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bildiriyle ilgili soruşturma başlattı.
Bildirinin ardından AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti MYK'nın bugün toplanacağını açıkladı.
Etiketler: AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Beştepe'de değerlendirme toplantısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz