Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 00:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Numan Kurtulmuş'tan darbe imalı bildiriye tepki
[Fotoğraf: AA]
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bazı emekli amirallerin darbe imalı açıklamasına tepki gösterdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından "Haddinizi bilin", "Türkiye geçilmez" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye, Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerini cansiperane şekilde korurken, kapalı Maraş'ı açarak Kıbrıslı kardeşlerimize sahip çıkarken, Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferine bütün gücüyle katkı verirken, Ayasofya'nın zincirlerini kırarak ülkemizin egemenliğini tüm dünyaya haykırırken, Yunan General Floros'un 'yeniden güçlü büyük Türkiye' yürüyüşünden rahatsız olmasını anlarım da. Acaba bizdeki emekli amirallerin rahatsızlığının sebebi nedir?"
#HaddiniziBilin#TürkiyeGeçilmez pic.twitter.com/iAQrjATBTQ— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) April 4, 2021
Etiketler: AK Parti Darbe Numan Kurtulmuş
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