Milli Eğitim Bakanlığı Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sivas'ta bir otelde "Spor Çalıştayı" kapsamında 20 ilin milli eğitim müdürünün katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Küresel salgının toplumları sadece eğitimin kazanımları açısından değil, sosyolojik açıdan da etkilediğini biliyoruz. Çocuklarımızın zihin sağlığı, sosyal duygusal gelişimleri, becerileri açısından da etkilendiğini biliyoruz. Bunun ilacı bu kültürdür, bu topraklardır, bu toprakların kokusudur. Bunları çocuklarla paylaşıp da onları sadece bilen değil yapabilen çocuklar haline getirebilmek için hadi spor yapalım, hadi müzikle uğraşıp, enstrümanla uğraşıp sanat yapalım, hadi tarihimizi birlikte hatırlayalım, kültürümüzü birlikte öğrenelim şeklinde sadece bilmek değil, yapabilmek noktasında bir çalışma bu ve bunun küresel salgın döneminin olumsuz etkilerini de rehabilite edeceği, iyileştireceği ve ruhlarımıza şifa olacağı noktasında inancımız tamdır, sizlerle beraber."

Öte yandan basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı öncesinde Selçuk, şehir merkezine 24 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde 60 dönüme kurulan ve domates üretilen jeotermal serayı gezdi.