Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir internet sitesinde bazı emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan ve tepkilere neden olan açıklamayı hazırlayanlarla, varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen başlattığı soruşturmayı güvenlik birimleriyle koordinasyon halinde sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmada, açıklamanın organizasyonuna öncülük eden kişiler tespit edildi.

Bu isimlerin kısa süre içinde ifadeye çağrılması bekleniyor.

Bazı emekli amirallerin açıklaması

Bir internet sitesinde bazı emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan ve hazırlayanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan açıklamada, Montrö Sözleşmesi’nin tartışma konusu yapılmasına neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, basında ve sosyal medyada yer alan "kabul edilemez" nitelikteki bazı görüntülerin üzüntü kaynağı olduğu belirtilerek, "TSK ve Deniz Kuvvetleri’ni Atatürk’ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabaları" kınanmıştı.

Açıklamada, "Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" ifadeleri yer almıştı.