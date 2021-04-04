Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 20:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Son 24 saatte 41 bin 998 yeni vaka
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'de son 24 saatte 41 bin 998 kişinin testi pozitif çıktı, 1508 yeni hasta belirlendi, 185 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 311 oldu, 22 bin 674 kişinin COVID-19 tedavisi/karantinası sona erdi, iyileşen sayısı 3 milyon 105 bin 350'ye yükseldi.
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Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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