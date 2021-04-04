Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı can kayıpları ve hasardan derin üzüntü duyulduğuna yer verdi.

Açıklamada, "Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyor, kardeş Endonezya halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyoruz" ifadesi kullanıldı.

Şimdiye kadar 44 kişi hayatını kaybetti

Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Merkezi Sözcüsü Raditya Jati, eyalete bağlı Flores kentinin doğusunda yerel saatle 11.00 civarında sağanağın sele neden olduğunu, şimdiye kadar 44 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, yaralı 9 kişinin tedavi altına alındığını açıklamıştı.