Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, aşı vurgusu yaptı.

"Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur"

Aşının maske ve mesafeden daha koroyucu olduğunu vurgulayan Koca, "Eğer yola sabırla devam edersek, aşı sıramız geldikçe, hayatta sözü bile edilmez, bizi nihayet güvende hissettirecek küçük bir acı yaşayacağız. Aşı devam ederken büyük acılarımızın sayısı azalacak. Dünkü vefat sayısının 186 olmasında sebep çok. Risk almayalım. Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur. Biraz daha sabır" dedi.