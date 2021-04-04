Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 16:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akşener'den darbe imalı bildiriye tepki: Zevzeklik
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İyi Parti siyaset kurumunun karşısına geçmeye çalışan herkesin karşısındadır. 104 emekli amiralin yayınladığı bildiri zevzekliktir." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika
Son Haberler
- 17:01
- 16:59
- 17:00
- 16:29
- 16:49
Sıradaki Haber
Kılıçdaroğlu: Kamuya alımlar KPSS ile olmalı, mülakat kaldırılmalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz