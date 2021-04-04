Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mahremiyet eğitimi modülünü sahadaki çalışanların geri bildirimleri ile ihtiyaçları göz önüne alarak revize etti.

“Çocuklarda Mahremiyet Bilinci” eğitim modülü, aileler, çocuk hizmetleri alanında çalışan ve çocuklarla temas eden tüm çalışanlar için hazırlandı.

Revize edilen modülde, mahremiyet, gelişim dönemlerine göre mahremiyet, bebeklik döneminde mahremiyet, okul öncesi dönemde mahremiyet, ilköğretim döneminde mahremiyet, ergenlik döneminde mahremiyet, dijital mahremiyet ve istismara maruz kalmış çocuğa yaklaşım gibi başlıklara yer verildi.

90 bin kişiye eğitim verildi

Modülün revize edilmesinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Çocuklarda Mahremiyet Bilinci" eğitici eğitimi verildi.

Çevrim içi verilen eğitime, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda çocuk hizmetleri alanında görev yapan meslek elmanı ve yöneticiler katıldı.

2018'de hazırlanan "Mahremiyet Eğitimi Modülü" ile il müdürlükleri bünyesindeki çocuk hizmetleri biriminde görevli tüm personel, Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan aileler, Bakanlığa bağlı özel kreş ve gündüz bakım evlerinde görev yapan çalışanlar, veliler ve koruyucu aileleri kapsayacak şekilde bugüne kadar yaklaşık 90 bin kişiye eğitim verilmişti.