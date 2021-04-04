Taş arama serüveni yıllar önce başladı. Değerli taşları bulmak için türkiye'nin dört bir yanını adım adım dolaştı. Onun bu yolculuğu hayatını değiştirdi.

Ayhan Arıkan, değerli taşlar ile tam 30 yıl önce tanıştı. Arkadaşları ile çıktığı bir gezide tesadüfen bulduğu ağaç fosilinin değerli taş olduğunu öğrendi bu taş ile başlayan merakı mesleği haline geldi

Değerli taşlar için yollarda

Değerli Taş İşleme Ustası Ayhan Arıkan, "Yerli yabancı bütün kaynakları kullandım, bu işi amatörce bölgesinde yapan kişileri buldum, sahayı gezerek sahayı öğrendim. Ben yüzeyden topluyorum bunları. Şu anda nokta atışı yapıyorum, ne taşına ihtiyacım varsa yerini bölgesini ilini biliyorum gidiyorum az bir miktar alıp gelip işleyip satıyorum" dedi.

Bulduğu taşları özenle işliyor

Ayhan arıkan, topladığı taşları Ankara Samanpazarı'ndaki atölyesinde özenle işliyor.

Takıdan süs eşyasına çeşitli ürünlere dönüştürüyor.

En büyük hayali ise Türkiye'nin değerli ve yarı değerli taş haritasını çıkarmak. Bunu gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.