Deniz Kuvvetlerinden emekli 104 amiral, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve laiklik vurgusu yaparak darbe imalı bir bildiri yayınladı.

Gece yarısı yayınlanan bildiriye siyasetçilerden de tepki yağdı.

TBMM Başkanı Şentop: Kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, darbe imalı bildiriye, "Yıllardır, içerde dışarda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler; belli. Kahraman milletimiz 15 Temmuz'da sadece FETÖ'cü darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını da toprağa gömdü. Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka" sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Haddinizi bilin

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bildiriye sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"Mezarlıkta ıslık çalan korkaklar misali, millet İradesini ve Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşunu hazmedemeyen darbe seviciler demokratik kurumlara, seçilmişlere ve de Türk Silahlı Kuvvetlerine ayar verme hadsizliğinde bulunmuşlar. Haddinizi bilin. Bu vesayet muhiplerinin hevesleri en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kalmış, millet olarak unutamayacakları bir ders vermiştik. Bugün de her platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir. Göze alabilene hodri meydan."

İletişim Başkanı Altun: Skandal açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, darbe imasına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dün geceki skandal açıklamayı “hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla” re'sen soruşturma başlattı. Sadece imzacılar değil, onları cesaretlendiren de hukuk önünde hesap verecek."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Haddinizi bilin ve yerinizde oturun

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bir grup mütekait askerin darbe dönemlerini çağrıştıran açıklaması sadece kendilerini gülünç ve zavallı duruma düşürmüştür. Bilsinler ki aziz milletimiz ve temsilcileri bu zihniyete ve vesayet heveslilerine asla geçit vermeyecektir. Haddinizi bilin ve yerinizde oturun" açıklamasıyla tepkisini gösterdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Darbeciler hiçbir şekilde demokrasiyi yok edemeyecekler

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TRT Haber canlı yayınında, darbe imalı bildiriyle ilgili, "Bu bildiriyi ciddiye almamak gerekir. Darbeciler hiçbir şekilde demokrasiyi yok edemeyecekler" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Siyasete akıl, millete ayar vermeye çalışıyorlar. O devirler geride kaldı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eski Türkiye sevdalısı, vesayetçi, kendisini milli iradenin üstünde gören zihniyetin bazı temsilcileri yayınladıkları sözde bildiri ile siyasete akıl, millete ayar vermeye çalışıyorlar. O devirler geride kaldı! Haddinizi bilin! İçinize sinmese de şunu çok iyi anlayın ki; bu millet, vatanı da, mavi vatanı da, demokrasiyi de, milli iradeyi de bedelini ödeyerek korumuştur ve koruyacaktır."

AK Parti Sözcüsü Çelik: Vesayet hevesi ile vatanseverlik bir arada olmaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, emekli amirallere şu sözlerle tepki gösterdi:

"Vesayet hevesi ile vatanseverlik bir arada olmaz. Demokrasiye saygısız vatanseverlik olmaz. Hukuk dışı vatanseverlik olmaz."

Adalet Bakanı Gül: Bu ülkenin bekasını korumak, demokrasiye saygıdan, hukuka bağlılıktan geçer

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Seçilmişlere parmak sallamaya kalkan darbe heveslileri şunu iyi bilsin: köhnemiş vesayetçi zihniyetin prangalarından kurtulan, bu zihniyetten hesap soran, gücünü milli iradeden alan bir Türkiye var artık. Bu ülkenin bekasını korumak, demokrasiye saygıdan, hukuka bağlılıktan geçer" sözleriyle tepkisini gösterdi.

Bakan Selçuk: Türkiye’de milli iradeye ayar verme devri çoktan kapandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye’de milli iradeye ayar verme devri çoktan kapandı. Bu vesayetçi alışkanlıklardan kurtulamayanlar, 15 Temmuz’da milletimizin verdiği cevabı çabuk unutmuş olmalı. Hiç kimse kendini milletin gücünün üstünde göremez!"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Vesayetçi odaklarla mücadele sonuna kadar sürecektir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Öğrenemediniz ama Türkiye eski Türkiye değil artık. Milletimizin iradesini yok sayarak gece yarıları bildiri yayınlamak kimsenin haddi değildir. Zihinlerinde darbenin izlerini taşıyan vesayetçi odaklarla mücadele sonuna kadar sürecektir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kimsenin şüphesi olmasın, vesayet dönemi bitti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kimsenin şüphesi olmasın. Vesayet dönemi bitti! Biz buradayız! Hodri meydan."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Milli iradeye müdahale etmek isteyen herkese hodri meydan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Milli iradeye, demokrasiye ve meşru hükümete müdahale etmek isteyen herkese hodri meydan. Milletimiz arkamızda, biz buradayız" değerlendirmesini yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: O kirli eller, bu ülkede hedefine ulaşamayacaklar

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Kimse Türkiye Cumhuriyetini, demokrasiyi, milli iradeyi teslim alma hevesine kapılmasın. O kirli eller, bu ülkede hedefine ulaşamayacaklar” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Hala bu millete ve onun seçtiği lidere ayar vermeye çalışıyorlar

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, darbe imalı bildiriye şu sözlerle tepki gösterdi:

"Kendileri emekli olmuş ancak kafalarındaki darbeci ve vesayetçi zihniyet emekli olmamış. Hala bu millete ve onun seçtiği lidere ayar vermeye çalışıyorlar. Milletimiz, lideriyle 19 yıldır bu zihniyete hiç geçit vermedi, hiçbir zaman da geçit vermeyecek."

İçişleri Bakanı Soylu: Yaptıkları edepsizliktir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sebepsiz bahane ve hezeyanlar üzerinden yapılan açıklama tam manasıyla; geçmişte taşıdıkları sıfatların, devletin ve milletin verdiği şerefin farkında olmayanların, demokrasiye, hukuka, devletimize ve milletimize karşı yaptıkları edepsizliktir. Biz buradayız! Devletimize, milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız."

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Millî iradeyi yok sayanlara aziz milletimiz ve temsilcileri asla geçit vermeyecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ülkemizde vesayet dönemi artık bitti! Millî iradeyi yok sayanlara aziz milletimiz ve temsilcileri asla geçit vermeyecek" sözleriyle tepki gösterdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Demokrasi adına utanç verici

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tepkisini şu sözlerle aktardı:

"Ülkemizde halen vesayetin telaffuz ediliyor olması demokrasi adına utanç verici. Millet egemenliği ortak bildirimiz, ortak gücümüzdür."

Sağlık Bakanı Koca: Darbe ve vesayet heveslilerinin hevesleri daima boşa çıkmıştır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, darbe imalı bildiri yayınlayanlara şu sözlerle tepki gösterdi:

"Darbe ve vesayet heveslilerinin hevesleri daima boşa çıkmıştır. Milletimiz bu geride kalmış zihniyete cevabını en son 15 Temmuz'da vermiştir."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Bu millet, ‘apoletli siyaseti’ çoktan tarihin çöplüğüne gömdü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "15 Temmuz’dan ders almamış, 2007 e-muhtıra günlerini özleyen mütekait amiraller şunu kafalarına iyi soksun: Bu millet, ‘apoletli siyaseti’ çoktan tarihin çöplüğüne gömdü. İşte bu kokuşmuş zihniyetten kurtulan Türkiye, Mavi Vatan ideali için en cesur adımları şimdi atabiliyor" sözleriyle tepki gösterdi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Halkın gücünün üstünde bir güç yoktur

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından, "Halkın gücünün üstünde bir güç yoktur. Milletin iradesini tehdit eden darbe heveslilerine 15 Temmuz’da uçaklar kalkamasın diye ekinini yakan çiftçileri hatırlatmak isterim. Haddinizi bilin" paylaşımını yaptı.

Ticaret Bakanı Pekcan: Milletimiz, darbeler döneminin kapandığını 15 Temmuz’da gösterdi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimiz, darbeci ve vesayetçi zihniyetlerin milli iradeyi hiçe sayarak kalkıştığı girişimlere artık geçit vermeyeceğini ve Türkiye’de darbeler döneminin kapandığını 15 Temmuz’da gösterdi. Bundan ders almayan bir grup darbe meraklısına haddinizi bilin diyorum."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Vesayetçi zihniyetin tehdidine müsamaha gösterilmeyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Vesayetçi zihniyetin milli İradeyi hedef alan tehdidine karşı müsamaha gösterilmeyecektir. Bu vatana ihanet edenler, bunun bedelini ödeyecektir. Haddinizi bilin, hodri meydan" sözleriyle tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Amirallerin rütbeleri sökülmeli, emekli maaşları kesilmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları anti demokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket Partisi nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir. Bu kapsamda partimizin görüşü olarak derhal alınması gereken önlemler şu şekildedir: Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması yapılmalıdır. Ayrıca 103 vesayetçi amiralin imzasıyla yayımlanan bildirinin arkası ve önü kararlılıkla araştırılmalı, bu rezaletin içinde kimlerin olduğu tevsik ve tespit edilmelidir.Konu vatandır, konu demokrasidir, konu milli iradedir.Taviz veya gecikmenin bedeli hiç kuşkusuz ağır olacaktır."