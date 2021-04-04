Emekli 103 amiralin darbe imalı bildirisi büyük tepki çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bildiriye "Gözü alabilene hodri meydan" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Darbe sevicilerin demokratik kurumlara, seçilmişlere ve de Türk Silahlı Kuvvetlerine ayar verme hadsizliğinde bulunduğuna dikkati çeken Oktay, bildiriye her platformda gerekli cevabın en net şekilde verileceğini söyledi.

Mezarlıkta ıslık çalan korkaklar misali, Millet İradesini ve Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşunu hazmedemeyen darbe seviciler demokratik kurumlara, seçilmişlere ve de Türk Silahlı Kuvvetlerine ayar verme hadsizliğinde bulunmuşlar... #HaddiniziBilin — Fuat Oktay (@fuatoktay) April 4, 2021

Meclis Başkanı Mustafa Şentop da bildiriye sert çıktı. "Yıllardır, içerde dışarda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler" diyen Şentop, tepkisini "Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka" sözleriyle dile getirdi.

Kahraman milletimiz 15 Temmuz'da sadece FETÖ'cü darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını da toprağa gömdü. Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka. — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) April 3, 2021

Kabineden de bildiriye tepki geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üniformayı taşımak şereftir diyen Soylu "O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir" değerlendirmesinde bulundu.

"Hiç kimse kendini milletin gücünün üstünde göremez"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "15 Temmuz’dan ders almamış, 2007 e-muhtıra günlerini özleyen mütekait amiraller şunu kafalarına iyi soksun: Bu millet, ‘apoletli siyaseti’ çoktan tarihin çöplüğüne gömdü" sözleriyle bildiriye sert tepki gösterdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da Türkiye'de milli iradeye ayar verme devrinin çoktan kapandığını vurguladı, "Hiç kimse kendini milletin gücünün üstünde göremez!" mesajı verdi.

Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir “bildiri” yazmışlar!

5. kol unsurları da hemen heyecanlanmış.

Oturun oturduğunuz yerde.

O Türkiye eskide kaldı!

Bu millet 15 Temmuz’da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi.

Haddinizi bilin! — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 3, 2021

"Ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "Ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz" diye seslendi, "Oturun oturduğunuz yerde. O Türkiye eskide kaldı!" ifadeleriyle darbe imalı bildiriye tepki gösterdi.

İlerleyen saatlerde de tepkisini sürdüren Altun, 103 emekli amiralin, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümüne 103 gün kala bildiri yayımladığına dikkat çekti, "103 hadsizin verdiği mesaj ayaklarımızın altındadır" paylaşımı yaptı.

Bazı emekli amirallerin geçmişteki kötü ve çirkin olayları hatırlatan bir yöntem ve üslupla bildiri yayınlaması kabul edilemez. Bu yöntem ve üslubun siyasi hayatımızda neye karşılık geldiği bellidir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 3, 2021

AK Parti yönetiminden de bildiriye sert tepki geldi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bildiriyle siyasete akıl, millete ayar vermeye çalışıldığını belirtti, "haddinizi bilin" diye de ekledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise emekli 103 amiralin taşıdıkları üniformayı ve sıfatları istismar ettiklerine işaret etti, bildirinin yok hükmünde olduğunu vurguladı.

Mavi Vatan mücadelesine atıf yaptı, "Ordunun başkomutanını cephe gerisinde hedefe koymanın askeri terminolojideki karşılığı bellidir" ifadesiyle de darbe imalı bildiriye imza atanların ihanet içinde olduğunu ifade etti.

Sosyal medyadan tepki

Sosyal medyada ise #HodriMeydan ve #HaddiniziBilin etiketiyle darbe imalı bildiriye tepki yağdı. Bildiriye tepki paylaşımları kısa sürede iki yüz bini geçti.