Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 21:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den Somali'deki terör saldırılarına kınama
Dışişleri Bakanlığı, Somali’de çok sayıda asker ve sivilin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırılarını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün düzenlenen terör saldırıları neticesinde birçok asker ve sivilin hayatını kaybetmesinin büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Söz konusu menfur terör saldırılarını kuvvetle kınıyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ile halkına içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Saldırılarda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilenen açıklamada, Türkiye'nin, terörle mücadelesinde Somali hükümeti ve halkının yanında durmaya kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Somali Terör Saldırısı
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