Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 09:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Somali'de iki askeri üsse saldırı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Terör örgütü Eş Şebab, Somali’de saldırı düzenledi. Saldırıda Somali ordusuna ait iki askeri üs hedef alındı.
Terör saldırıları, Somali'nin Başkenti Mogadişu’nun yaklaşık 100 kilometre güneybatısında düzenlendi.
Can kaybı bilgisi verilmedi
Eş Şebab militanları, Somali ordusuna ait iki askeri üssü hedef aldı.
Saldırılarda can kaybı ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
Afrika Birliği binalarına havan topu saldırısı düzenlenmişti
Terör örgütü Eş Şebab, 25 Mart’ta da başkent Mogadişu'da saldırı düzenlemiş, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği binalarını hedef almıştı.
Bu saldırılarda 3 sivil hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.
Etiketler: Somali
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