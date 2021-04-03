Terör saldırıları, Somali'nin Başkenti Mogadişu’nun yaklaşık 100 kilometre güneybatısında düzenlendi.

Can kaybı bilgisi verilmedi

Eş Şebab militanları, Somali ordusuna ait iki askeri üssü hedef aldı.

Saldırılarda can kaybı ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Afrika Birliği binalarına havan topu saldırısı düzenlenmişti

Terör örgütü Eş Şebab, 25 Mart’ta da başkent Mogadişu'da saldırı düzenlemiş, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği binalarını hedef almıştı.

Bu saldırılarda 3 sivil hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.