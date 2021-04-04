Edinilen bilgiye göre, 13 üyeden oluşan HSK'nın başkanı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile doğal üyesi Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz haricindeki 11 üyesinin görev süresi 7 Haziran'da sona erecek.

Anayasa ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında, 11 üyenin görev süresinin dolacağına ilişkin bildirim, 7 Nisan'a kadar Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanlığına yapılacak. Böylece HSK üyeliği için seçim süreci başlatılmış olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hakim ve savcılarından 3, birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idari yargı hakim ve savcıları arasından ise 1 üye seçilecek.

Meclis, Yargıtay üyeleri arasından 3, Danıştay üyeleri arasından 1, hakimlik mesleğine alınmasına engel hali olmayan, yükseköğretim kurumlarının hukuk dalında görev yapan öğretim üyeleri ile meslekte fiilen 15 yılını doldurmuş avukatlar arasından 3 üye seçecek. Ancak öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilen üyelerden, en az 1'inin öğretim üyesi ve en az 1'inin de avukat olması zorunlu tutulacak.

Meclis'teki seçim süreci

TBMM Başkanlığınca, kurul üyeliği için üyelerin görev sürelerinin dolmasından 60 gün önce yani 7 Nisan'da seçim süreci başlatılacak ve adaylık için başvuru tarihleri ilan edilecek.

Kurulun TBMM tarafından seçilecek üyeliklerine ilişkin başvurular Meclis Başkanlığına yapılacak. Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderecek.

Komisyon her bir üyelik için 3 adayı, üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu aranacak.

Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde, her bir üyelik için en çok oyu alan 2 aday arasında ad çekme usulüyle aday belirleme işlemi tamamlanacak.

TBMM, Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından, her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapacak. Birinci oylamada üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu aranacak, bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu aranacak.

İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan 2 aday arasında ad çekme usulüyle üye seçimi tamamlanacak.

Seçilen yeni üyeler 4 yıllığına göreve gelecek

Kurul üyeliği seçimleri, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 30 gün içinde yapılacak. Seçilen yeni üyeler, 4 yıllığına göreve gelecek.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından oluşturulacak yeni Kurul, Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Gül başkanlığında ilk toplantısını yapacak.

HSK'nın yapısı 2017'deki anayasa değişikliğiyle yeniden belirlendi

Anayasa'da, 16 Nisan 2017'deki halk oylamasıyla yapılan değişikle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun adı Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak değiştirilmiş, üye sayısı 13, daire sayısı ise 2 olarak belirlenmişti.

Düzenleme gereğince kurulun 7 üyesi TBMM tarafından seçilmiş, TBMM'nin ilk kez seçtiği üyeler Yaşar Şimşek, Mehmet Ademoğlu, Alp Arslan, Cafer Ergen, Ali Cengiz Köseoğlu, Hamit Kocabey ile Songül Yazar olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise adli yargı hakim ve savcıları arasından Hüseyin Şahin, Mehmet Akif Ekinci, kurul üyeliği sona eren Mehmet Yılmaz ile idari yargı hakim ve savcıları arasından kurul üyeliği sona eren Halil Koç'u HSK üyeliğine seçmişti.

Anayasa değişikliği kapsamında oluşturulan yeni HSK, 7 Haziran 2017'de görevine başlamıştı.