AK Parti'de kongre heyecanı geride kaldı. MKYK ve MYK üyeleri yenilendi, grup başkanvekilleri değişti.

Gözler artık 2023 seçimleri için çizilecek yol haritasında ve yeni anayasa için yapılacak çalışmalarda.

Bu adımlar için önemli bir haftaya girilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te partisinin grup toplantısına katılacak, kürsüden önemli mesajlar verecek. Erdoğan'ın yeni anayasa konusundaki ifadeleri dikkatle takip edilecek.

Erdoğan, yeni MYK üyeleri ile bir araya gelecek

Bir diğer önemli toplantıya ise AK Parti Genel Merkezi ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ile bir araya gelecek. MYK üyeleri ile 2023'e kadar yapılacak çalışmaları ele alınacak, seçimler için izlenecek yol haritası değerlendirilecek.

MYK'da ayrıca Meclis'te önümüzdeki süreçte gündeme getirilecek yasalar da ele alınacak.