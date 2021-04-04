Selahattin Demirtaş'ın "HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak kurulabilir" sözleri siyasetin ve CHP'nin gündeminde. Millet İttifakında da tartışılmaya devam eden sözler, CHP MYK toplantısında da masada olacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üçüncü ittifaka ilişkin net bir ifade kullanmadı.

Herhangi bir değerlendirmesi olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Tabii bir ittifak olur olmaz bilmiyorum ama şu anda görünen iki tane ittifak var zaten. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı üçüncü bir ittifak olur mu olmaz mı onu zaman gösterir." dedi.

Yönetim kendi tabanını rahatsız etmek istemiyor

CHP Merkez Yönetim Kurulunda, HDP yönetimine ilişkin söylemler ele alınacak. CHP yönetimi bu süreçte kendi tabanını rahatsız etmek istemiyor.

"Şu anda seçime yönelik bir çalışma yok"

Millet ittifakının diğer ortağı İyi Parti'den ise daha sert bir açıklama gelmişti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu açıklamaların ancak seçim zamanı konuşulması gerektiğini söyledi.

Akşener, "Şu anda seçime yönelik bir çalışma yok. Herkes bir şey söylüyor. Çünkü ana noktaları konuşmak bu ülkede çok pahalı oldu. Siyasi partilerin ilan etmediği her şeyi karşı taraf konuşuyor. Onun için biz de o tuzağa düşmeyeceğiz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu il gezilerine devam edecek

CHP MYK toplantısında milletvekillerinin gittiği illerdeki raporlar da ele alınacak. Milletvekilleri 25 kişilik gruplar halinde bu hafta Yalova, Karabük ve Kars'ta olacak.

Kılıçdaroğlu da il gezilerine bu hafta da devam edecek.