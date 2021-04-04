Deniz Kuvvetlerinden emekli 103 amiral, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve laiklik vurgusu yaparak darbe imalı bir bildiri yayınladı.

Gece yarısı yayınlanan bildiriye hem devletin üst kademesi ve siyasetçilerden hem de sosyal medyadan büyük tepki yağdı.

Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Vesayet hevesi ile vatanseverlik bir arada olmaz...

Demokrasiye saygısız vatanseverlik olmaz.

Hukuk dışı vatanseverlik olmaz."

"Taşıdıkları üniformayı ve sıfatları istismar ettiler"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün gece yaptığı açıklamada, emekli 103 amiralin taşıdıkları üniformayı ve sıfatları istismar ettiklerine işaret etmiş, bildirinin yok hükmünde olduğunu vurgulamıştı.

Mavi Vatan mücadelesine atıf yapan Çelik, "Ordunun başkomutanını cephe gerisinde hedefe koymanın askeri terminolojideki karşılığı bellidir" sözleriyle de darbe imalı bildiriye imza atanların ihanet içinde olduğunu ifade etmişti.