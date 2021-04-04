Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Merkezi (BNPD), eyalete bağlı Flores kentinin doğusunda yerel saatle sabah 11.00'de sağanağın sele neden olduğunu açıkladı.

Arama ve kurtarma ekipleri şimdiye kadar 44 kişinin cansız bedenine ulaşırken, yaralı 9 kişi de tedavi altına alındı.

Selin ardından yüzlerce kişinin evi hasar gördü.

Yetkililer ayrıca Açe, Sumatra ve Orta Cava eyaletleriyle başkent Cakarta ve Yogyakarta gibi bölgelerde de sağanak uyarısında bulundu.