Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 08:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 11 ölü
[Harita: TRT Haber]
Çin'in doğusunda bir yolcu otobüsünün kamyonla çarpıştığı trafik kazasında 11 kişi yaşamını yitirdi.
Çin basınındaki haberlere göre Jiangsu eyaletindeki Shenyang-Haikou otoyolunda sabah saatlerinde bir yolcu otobüsü, karşıdan gelen bir kamyonla çarpıştı.
Kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.
Kazanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: Çin
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