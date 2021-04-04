Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş için anma mesajı yayımladı.

Erdoğan, "Türk milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.