Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 18:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'i andı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 24. yılında andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş için anma mesajı yayımladı.
Erdoğan, "Türk milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.
Türk Milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum #AlparslanTürkeş’i vefatının 24. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 4, 2021
Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/VAKfjJXOJ5
Etiketler: MHP Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Türkiye’den Endonezya’daki sel felaketi için taziye mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz