Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hindistan’ın Çatisgarh eyaletinde güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen terör eylemi sonucu çok sayıda Hint güvenlik gücü mensubunun hayatını kaybettiği ve birçoğunun yaralandığının üzüntüyle öğrenildiğine yer verildi.

Açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Bu terör eylemini kınıyor, Hindistan hükümeti ve halkının acısını paylaşıyor, içten taziyelerimizi iletiyoruz" ifadesi kullanıldı.

Maocu direnişçilerle çıkan çatışmada çok sayıda asker hayatını kaybetti

Çatisgarh Emniyet Müdürü Ashok Juneja, dün Bijapur kentinde güvenlik güçlerinin ormanlık alandaki bir sığınağa yaptığı baskında Maocu direnişçilerle çatışma çıktığını açıklamıştı.

Juneja, çatışmada yaşamını yitiren askerlerin sayısının 22'ye çıktığını, 32 askerin yaralandığını, 15 direnişçinin öldürüldüğünü söylemişti.