104 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan bildiri siyasetin gündemine oturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecek.

AK Parti MYK toplanıyor

Ardından AK Parti'nin büyük kongre sonrası oluşan yeni Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ilk kez toplanacak.

Toplantı emekli amirallerin yayımladığı bildiri nedeniyle erkene alındı. Toplantıda bildiri metninin içeriği, amacı ve etkileri ayrıntılı bir şekilde değerlendirilecek.

Ayrıca konuya ilişkin yol haritası belirlenecek. AK Parti'nin hukuki olarak sürece müdahil olup olmayacağı da gündemde olacak.

MYK üyeleri ile 2023'e kadar yapılacak çalışmalar da ele alınacak. Seçimler için izlenecek yol haritası değerlendirilecek.

Meclis'te AK Parti grubu toplanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te partisinin grup toplantısına da katılacak.

Kürsüden mesajlarını verecek.

Özellikle de yeni anayasa konusundaki ifadeleri dikkatle takip edilecek.

Kurmayları ile çalışmalardaki son durumu ele alacak.