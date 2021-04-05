Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 14:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Darbe imalı bildiriyi imzalayan amirallerin lojman hakları iptal edildi
Gece yarısı yayımlanan darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman hakları ve koruma hakları iptal edildi.
Emekli amirallerin darbe imalı bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. 4 emekli amiral ifadeye çağrıldı. Gözaltına alınanlardan 6'sı Ankara'ya götürüldü.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece yarısı yayımlanan darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.
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