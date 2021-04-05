Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 13:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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