İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi.