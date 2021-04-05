Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Darbe imalı bildiriye 81 ilde suç duyurusu
[Fotoğraf: AA]
81 ilde 910 dernek, 408 vakıf, 27 üniversite, 114 oda, 550 sendika, 46 federasyon, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin suç duyurusunda bulundu.
104 emekli amiralin hazırladığı darbe imalı bildiriye karşı tepkiler sürüyor. Türkiye'nin dört bir yanında toplanan sivil toplum kuruluşları bildiriyi kınadı, amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu.
81 ilde 910 dernek, 408 vakıf, 27 üniversite, 114 oda, 550 sendika, 46 federasyon, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin suç duyurusunda bulundu.
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