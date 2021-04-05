Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ile emekli subay ve astsubayların temsilcisi TESUD ve TEMAD yönetimini kabul etti.

Bakan Akar, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Bildirinin demokrasimize zarar vermekten, personelin moralini olumsuz etkilemekten, düşmanlarımızı sevindirmekten başka işe yaramadığı açıktır" değerlendirmesinde bulundu.

Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılarını görmeyen, görmek istemeyen, hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir" dedi.

[Darbe imalı bildiri tepkisi]



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Bildirinin demokrasimize zarar vermekten, personelin moralini olumsuz etkilemekten, düşmanlarımızı sevindirmekten başka işe yaramadığı açıktır.https://t.co/FxDoli18tX pic.twitter.com/KxcVPnoDIb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 5, 2021

"TSK kişi veya kişilerin hırsı, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz"

TSK'nın hiç olmadığı kadar yoğun ve etkin şekilde mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayan Akar, şöyle konuştu:

"Anayasa'da tanımlandığı şekliyle Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır. Türk Silahlı Kuvvetleri kişi veya kişilerin hırsı, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla iç-dış her türlü fitne, fesat ve yıkıcı girişime rağmen gücüne güç katmakta, üzerine düşen görevleri başarıyla yerine getirmektedir. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile bir bütün olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılarını görmeyen, görmek istemeyen hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir."

Akar, görüşmenin sonunda kendilerine destek ziyaretinde bulunan TESUD Başkanı Namık Kemal Çalışkan, TEMAD Başkanı Hamza Dürgen ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

"Bu birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik bir harekettir"

Asker kökenli derneklerin bir ve beraber olduğunu ifade eden TEMAD ve TESUD yöneticileri de "TSK'ya bağlıyız. Ordumuzun yaptığı mücadele ve hizmetlerinden dolayı gururluyuz ve bu fedakar mücadeleye sonsuz saygı duyuyoruz" diye konuştu.

Dernek yöneticileri söz konusu bildiriyi kınadıklarını da belirterek "Bu birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik bir harekettir" değerlendirmesinde bulundu.