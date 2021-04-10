Programa katılan Soylu, çocukların proje kapsamında gittikleri Çanakkale ve Balıkesir'de çekilen fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.

Programda konuşan Soylu, gençlere tek arzusunun memlekete kötülük biçmek isteyenlere fırsat vermemek ve gençlerin önünü açmak olduğunu söyledi.

“Yetimler coğrafyası" vurgusu

Türkiye'nin yakın coğrafyasının "yetimler coğrafyası" olduğunu ifade eden Soylu, Türkiye'nin bu coğrafyalarda yaşanan haksızlıklara ses yükselttiğini vurguladı.

Soylu, çocuklara çalışmaktan, iyilik yapmaktan, anne ve babaya hürmetten vazgeçmemelerini tavsiye ederek, ülkenin ve insanlığın kendilerine çok ihtiyacının olduğunu söyledi.

Geleceğe yön verecek nesiller yetiştirilecek

Ülkenin her bölgesinden 15-18 yaş aralığındaki gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen "Yarın Çok Genç Olacak Projesi" ile ev sahibi illerde kurulacak atölyeler aracılığıyla katılımcıların bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında yapılacak faaliyetlerde bir arada bulunmalarının sağlanması, milli ve manevi değerlere sahip çıkan, ülkesinin kalkınmasına katkıda bulunacak nesillerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Bu doğrultuda yıl boyunca İçişleri Bakanlığı ve Bakanlığın Spor Derneği koordinasyonunda 2 bin 560 gencin Çanakkale, Balıkesir, Erzurum ve Şanlıurfa'ya götürülerek programın gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Projenin ilk grubunda Adana, Ağrı, Batman, Ardahan, Iğdır, Kırıkkale, Şanlıurfa ve Şırnak'tan 15-18 yaş aralığındaki 160 öğrenci yer aldı.

Öğrenciler, 7 Nisan'dan itibaren Çanakkale ve Balıkesir'i gezdi, daha sonra Ankara'ya geldi. Çocuklar, yarın da başkentin tarihi ve kültürel mekânlarını gezecek.