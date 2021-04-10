Bakanlar, siyasi parti temsilcileri, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül için taziye dileklerini iletti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'ün Hakk'ın rahmetine kavuşan muhterem anneleri Saliha Gül Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, Bakanımıza ve değerli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'ün kıymetli annesi Saliha Gül'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Bakanımızın acısını paylaşıyor, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bakan arkadaşımız Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Hanımefendi'nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Gül ailesine ve yakınlarına sabırlar dilerim. Mekânı cennet olsun.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, Adalet Bakan Gül'ün annesi için taziye mesajı yayımladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından, Bakan Gül'e taziye dileklerini iletti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Çok kıymetli Bakanımız Abdülhamit Gül Bey'in muhterem validesi Saliha Hanım'ın vefatını üzüntü ile öğrendim. Saliha Hanım'a Allah'tan rahmet, değerli Bakanımıza ve ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül Bey'in kıymetli annesi Saliha Hanım'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Bakanımıza ve ailesine sabırlar diliyorum.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül kardeşimin değerli anneleri Saliha Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül Beyefendi'nin rahmet-i rahmana kavuşan muhterem valideleri Saliha Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, Bakanımıza ve tüm yakınlarına sabırlar dilerim. Mekanı cennet, makamı ali olsun.

"Saliha annemize Allah'tan rahmet diliyorum"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'ün muhterem validesi Saliha Hanımefendi'nin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Saliha annemize Allah'tan rahmet, başta sayın Bakanımız olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Adalet Bakanımız sayın Abdulhamit Gül’ün muhterem validesi Saliha hanımefendinin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Saliha annemize Allah’tan rahmet, başta sayın Bakanımız olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 9, 2021

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Adalet Bakanımız sevgili Abdulhamit Gül Bey'in muhterem validesinin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mevla mekanını cennet eylesin.

Siyasi parti liderlerinden taziye

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'ün kıymetli anneleri Saliha Hanımefendi'nin vefatını teessürle öğrendim. Annemize Allah'tan rahmet, başta kıymetli Bakanımız olmak üzere aile efradına, yakınlarına başsağlığı ve sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesaplarından, Bakan Gül'e taziye dileklerini illetti.

AK Parti'den taziye mesajları

AK Parti Genel Başkan vekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, Twitter hesapları üzerinden Bakan Gül'e başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, sosyal medya hesabından, "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Hanımefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Hanımefendiye Cenabıallah'tan rahmet, değerli dostum Abdulhamit Bey'e ve tüm ailesine sabırlar diliyorum. Merhumenin mekanı cennet makamı ali olsun" paylaşımında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Adalet Bakanı Gül'ün annesi için taziye mesajı yayımladı.