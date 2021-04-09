Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 20:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Gül'ün annesi vefat etti
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakan Koca, paylaşımında, "Mekanı cennet, makamı âli olsun" sözlerine yer verdi.
Kıymetli kardeşim, bakan arkadaşım Abdülhamit Gül Beyefendi’nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet, makamı âli olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 9, 2021
Etiketler: Abdulhamit Gül
Sıradaki Haber
Vaka sayısı 56 bin sınırında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz