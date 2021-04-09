İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin hususları hatırlattı.

Düşük (mavi) risk grubunda yer alan Şırnak ile orta risk (sarı) grubunda yer alan Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak ve Van'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatlerinde olacak.

Yüksel riskli illerde pazar günü kısıtlama olacak

Yüksek risk (turuncu) grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00 ve cumartesi 05.00 saatleri arası ile cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

Yüksek riskli iller: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, ve Tunceli.

Hafta sonu kısıtlaması nerelerde olacak?

Çok yüksek risk (kırmızı) grubunda yer alan illerde ise sokağa çıkma kısıtlaması, bugün 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi saat 05.00'te bitecek şekilde olacak.

Çok yüksek riskli iller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak.

Marketler belli saatlerde açık

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanma biçimine göre cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak. Yine belirtilen süre içinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuru yemişçiler, telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Restoranlar paket servise devam edecek

Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, cumartesi ve/veya pazar günleri 10.00-24.00 saatlerinde paket servise devam edebilecek.

Online sipariş firmaları da cumartesi ve/veya pazar günleri 10.00-24.00 saatlerinde siparişleri teslim edebilecek.

Açıklamada, kısıtlamanın uygulandığı günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.