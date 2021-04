İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter adresinden taziye mesajı yayınladı.

Erdoğan İngilizce mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kraliçe II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in vefatı üzerine ülkem ve Türk milleti adına en derin taziyelerimi iletiyorum. Kraliyet ailesinin ve Birleşik Krallık halkının üzüntüsünü paylaşıyorum."

Upon the passing of The Prince Philip, Duke of Edinburgh, spouse of Queen Elizabeth II, I convey my deepest condolences on behalf of my country and the Turkish nation. I share the sorrow of the Royal Family and the people of the United Kingdom.