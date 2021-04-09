İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter adresinden taziye mesajı yayınladı.

Erdoğan İngilizce mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kraliçe II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in vefatı üzerine ülkem ve Türk milleti adına en derin taziyelerimi iletiyorum. Kraliyet ailesinin ve Birleşik Krallık halkının üzüntüsünü paylaşıyorum."