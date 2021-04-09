Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 16:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiltere'ye taziye mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kraliçe II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in vefatı üzerine ülkem ve Türk milleti adına en derin taziyelerimi iletiyorum. Kraliyet ailesinin ve Birleşik Krallık halkının üzüntüsünü paylaşıyorum." dedi.
İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter adresinden taziye mesajı yayınladı.
Erdoğan İngilizce mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Kraliçe II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in vefatı üzerine ülkem ve Türk milleti adına en derin taziyelerimi iletiyorum. Kraliyet ailesinin ve Birleşik Krallık halkının üzüntüsünü paylaşıyorum."
Upon the passing of The Prince Philip, Duke of Edinburgh, spouse of Queen Elizabeth II, I convey my deepest condolences on behalf of my country and the Turkish nation. I share the sorrow of the Royal Family and the people of the United Kingdom.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 9, 2021
Etiketler: Son Dakika
Son Haberler
- 17:26
- 17:20
- 17:12
- 17:26
- 16:59
Sıradaki Haber
963 bin 66 dosyada uzlaşma sağlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz