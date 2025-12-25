Puslu 5ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 25.12.2025 10:46

Emine Erdoğan'dan Regaip Gecesi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Duaların kabul için göklere yükseldiği bu kutlu gece; kalplerimizi iyilikle doldurmak, insanlık adına merhamet ve kardeşlik dilemek için bir fırsattır. Rabbim, dualarımızı kabul eylesin; dünyamızı sevgiyle ve huzurla kuşatsın." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'dan Regaip Gecesi mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Regaip Kandilini kutladı.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin ve tüm İslam aleminin Regaip Gecesi ile mübarek üç aylarını tebrik ediyorum. Duaların kabul için göklere yükseldiği bu kutlu gece; kalplerimizi iyilikle doldurmak, insanlık adına merhamet ve kardeşlik dilemek için bir fırsattır. Rabbim, dualarımızı kabul eylesin; dünyamızı sevgiyle ve huzurla kuşatsın. Bu mübarek gecenin, yeryüzündeki tüm acıları dindirmeye, insanlığı iyilikte buluşturmaya vesile olmasını diliyorum."

