Emine Erdoğan'dan Regaip Gecesi mesajı

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Regaip Kandilini kutladı.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin ve tüm İslam aleminin Regaip Gecesi ile mübarek üç aylarını tebrik ediyorum. Duaların kabul için göklere yükseldiği bu kutlu gece; kalplerimizi iyilikle doldurmak, insanlık adına merhamet ve kardeşlik dilemek için bir fırsattır. Rabbim, dualarımızı kabul eylesin; dünyamızı sevgiyle ve huzurla kuşatsın. Bu mübarek gecenin, yeryüzündeki tüm acıları dindirmeye, insanlığı iyilikte buluşturmaya vesile olmasını diliyorum."