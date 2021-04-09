Bakanlıktan yapılan açıklamada, ceza adalet sisteminde uzlaşmaya dayalı yöntem olarak uygulanan uzlaştırmanın, toplumsal uzlaşı kültürünün güçlenmesine de katkı sağladığı belirtildi.

Onarıcı adalet anlayışı çerçevesinde 1 Ocak 2017'den itibaren Türkiye genelinde hayata geçirilen ve yargı reformuyla daha etkin hale getirilen uzlaştırma ile taraflar, mahkemeye gitmeden el sıkışarak anlaşıyor.

Köy okulu öğrencilerine tablet bağışı

Samsun'da 'basit yaralama' ile ilgili soruşturmada, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'nca görevlendirilen uzlaştırmacı, müşteki ve şüpheli taraflar ile görüştü.

Taraflarla yapılan görüşmeler sonucu müşteki, şüpheliyle 3 köy okulu öğrencisine birer tablet bağışı yapılması karşılığında uzlaştı. Böylece edimin ifasıyla ihtiyaç sahibi 3 öğrenci, tablet sahibi oldu.

Bir hastanın tekerlekli sandalye ihtiyacı karşılandı

Bursa'da, trafik kazası sonucu 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan açılan soruşturma dosyası, suçun uzlaştırma kapsamında kalması nedeniyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

Görevlendirilen uzlaştırmacının görüştüğü taraflar, İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'ne bağış yapılması ediminde uzlaştı.

Şüpheli, mağdur talebi üzerine tekerlekli sandalye bağışında bulundu. Böylece bir hastanın tekerlekli sandalye ihtiyacı karşılanmış oldu.

Uzlaşma oranı yüzde 83'e yükseldi

Ceza uyuşmazlıklarının klasik yargılamaya göre daha az masrafla ve daha kısa sürede çözümünü sağlayan uzlaştırma, tarafların memnuniyeti ve uzlaşması temelinde uygulanıyor.

Suç faillerinin topluma kazandırılmasını, mağdurların da haklarının korunmasını amaçlayan uzlaştırmayla bugüne kadar 963 bin 66 dosyada uzlaşma sağlanırken, müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma oranı yüzde 83 oldu.

Uygulamada taraflar, Mehmetçik Vakfı'na, şehit ve gazi yakınları için açılan hesaplara, Lösemili Çocuklar Vakfı'na, kadın sığınmaevlerine, kız yetiştirme yurtlarına ve çocuk yuvalarına bağış, engellilere akülü araba bağışı, ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere kırtasiye yardımı, kıyafet bağışı, fidan dikme, Kızılay’a kan bağışı gibi edimler kararlaştırarak uzlaşabiliyor.