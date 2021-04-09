Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Klinik Araştırmalar Merkezi ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Klinik Araştırmalar Merkezi’ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/ToSCR1wxwT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 9, 2021

Oktay, Türkiye'deki 7 COVID-19 aşı çalışmasında ilerleme kaydedildiğini ve 3'ünün insan uygulamalarına başlandığını açıkladı.

"Diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri hakkında ise, "Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net görür" dedi.

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