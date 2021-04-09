Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 14:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 3 yerli aşının insan uygulamaları başladı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'deki 7 COVID-19 aşısından 3'ünün insan uygulamalarına başladığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Klinik Araştırmalar Merkezi ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Klinik Araştırmalar Merkezi’ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/ToSCR1wxwT— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 9, 2021
Oktay, Türkiye'deki 7 COVID-19 aşı çalışmasında ilerleme kaydedildiğini ve 3'ünün insan uygulamalarına başlandığını açıkladı.
"Diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri hakkında ise, "Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net görür" dedi.
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Etiketler: Fuat Oktay Koronavirüs Aşısı
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