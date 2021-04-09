Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, TRT Haber'in Birinci Sayfa programında soruları yanıtladı.

Ramazan ayında gelebilecek önlemlerle ilgili konuşan Aydın, tam kapanma olup olmayacağı hakkındaki görüşünü de paylaştı.

"Tam kapanma çok konuşuluyor. Bir kısım hocalar tam kapanma taraftarı olmayanlar. Tam kapanmanın gelebileceğini ve Türkiye'nin bunu uygulayabileceğini düşünmeyenlerdenim. Yani bugünlerde Türkiye 28 gün tam kapanma yapabilir görünmüyor."

Turizm şehirlerinde farklı önlemler alınabilir mi?

Geçen yılki önlemleri de hatırlatan Prof. Dr. Aydın, şu bilgileri verdi:

"5 binli rakamlarda, nisan-mayıs ayında uyguladığımız bir kısıtlama vardı. Tam değildi ama belirli yaş gruplarının sokağa çıkmaları, kent içinde dolaşmaları ya da kentler arası dolaşmalarının kısıtlandığı, internet kafe, spor salonu, kuaför gibi kısıtlamaların olduğu bir nisan, mayıs ayı yaşamıştık. Belki bu tarzda kısıtlamalar gelebilir. Bu benim önerimdir, turizm ölçekli illere yönelik olarak sıkı bir baskılama, sonra da oralarda kontrollü giriş çıkış olabilir."

Alınabilecek önlemler için gözler hafta başında yapılacak Kabine Toplantısı'nda olacak.