Siirt'te Eren-6 operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan uzman çavuş kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem için taziye mesajı yayımladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Siirt Eruh kırsalında gerçekleştirilen 'Eren-6 Şehit Jandarma Asb. Çavuş Celal Özcan' operasyonunda bir grup teröristle sağlanan temas sonucu çıkan çatışmada şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.