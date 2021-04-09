Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 17:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Siirt'te 1 asker şehit oldu
[Fotoğraf: AA ]
Siirt'te Eren-6 operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan uzman çavuş kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu" düzenlendi.
Terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta, İl Jandarma Komutanlığında görevli bir uzman çavuş ağır yaralandı. Yaralı asker, helikopterle kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit oldu.
Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.
Etiketler: Şehit Terör Örgütü Terörle Mücadele
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