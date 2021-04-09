Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van Gölü'nde bir teknede 20 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde bir teknede 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Van Gölü'ne kıyısı bulunan Bitlis'in Tatvan ilçesinde devriye görevi yapan Ahlat Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri, gölde şüphelendikleri tekneyi kontrol etti.
Teknede, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 17 Afganistan, bir Pakistan ve iki Bangladeş uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
94 bin 920 lira para cezası verildi
Göçmenlere, "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan 94 bin 920 lira idari para cezası uygulandı.
İşlemlerin ardından göçmenler, Bitlis İl Göç İdaresine teslim edilecek.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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