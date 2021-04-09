Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, kentte Sağlık Bakanlığının belirlediği aşı uygulanacak grup sıralamasına göre Covid-19 aşı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Halen 60 yaş üstü vatandaşlar ile eşlerinin aşısının yapıldığını belirten Oruç, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 375 bin doz aşı uygulamasını gerçekleştirdik. İlimizde vatandaşlarımızın tercihine göre hem Biontech hem de Sinovac aşıları uygulanmaktadır. Sinovac aşısı tüm sağlık tesislerimizde, Biontech aşı uygulama süreci ise bugün itibarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemize Çarşamba, Bafra ve Gazi Devlet hastanelerimizin de eklenmesiyle 4 ayrı sağlık tesisimizde sürdürülmektedir. Şu ana kadar ilimizde 3 bin 800 doz Biontech aşı uygulaması yapıldı. İlimizde halen kamu ve özel hastanelerimizle aile sağlığı merkezlerimiz olmak üzere 400'ün üzerinde noktada aşı uygulamamız devam ediyor. Aşı anlamında herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Haftada birkaç defa Sağlık Bakanlığımız tarafından ilimize aşı sevkiyatı düzenli yapılmaktadır."

"Alınan aşı randevu oranı yüzde 45 civarında"

Samsun'un günlük yaklaşık 15 bin aşı randevu kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Oruç, şunları kaydetti:

"Ancak son üç günün verilerine baktığımızda, alınan randevu oranının sadece yüzde 45 civarında kaldığını görüyoruz. Maalesef aşı kapasitemizin yarısı oranında bile randevu alınmıyor. 60 yaş üstü kişiler, eşleri ve sağlık durumu nedeniyle aşı tanımlaması yapılan vatandaşlarımızın birinci doz aşı tamamlama oranına baktığımızda, yüzde 61 gibi bir rakamla karşılaşıyoruz. Bu da 60 yaş üstü grupta neredeyse her 10 kişiden 4'ünün aşısını henüz yaptırmadığı anlamına geliyor. Kovid-19'a yakalandığında hastalığı sonucu ölüm olabilecek ağır bir tabloyla geçiren risk grubundaki bu vatandaşlarımızın aşı konusunda daha hassas olmasını istiyoruz. Randevularını alsınlar, aşı tercihlerini yapsınlar ve aşının koruma kalkanının içine girsinler. Aşıda istenen oranları elde etmemiz için vatandaşlarımızın desteği çok önemli. Koronavirüse karşı elimizdeki en önemli güç aşı. İlimizin renginin kırmızıdan mavi ve sarı renklere dönmesini istiyorsak mutlaka randevumuzu alıp aşımızı yaptırarak bu mücadeleye destek olmalıyız."

Oruç, aşı konusunda endişe ve tereddüt edilmemesi gerektiğini belirterek, "Lütfen Alo 182 hattını arayarak ya da MHRS üzerinden randevunuzu oluşturarak aşı işlemini tamamlayalım. Aşımızı olalım, önlemimizi alalım, maskemizi indirmeyelim. Aşıyı ne kadar çabuk yaygınlaştırırsak, Covid-19'u yenme yolunda o kadar ilerlemiş ve daha huzurlu günlere ulaşmış oluruz. İnşallah aşı uygulaması ve önlemlere tam uyumla özlemini duyduğumuz bir Ramazan Bayramı geçirme şansına sahip olacağız." dedi.