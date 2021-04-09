Erciyes Üniversitesi imzası taşıyan yerli aşı çalışmalarında, Türk bilim insanları gecesini gündüzüne kattı. Yerli Koronavirüs aşı adayında ikinci faz aşılaması tamamlandı.

Nisan ayı sonunda yayınlanacak etkinlik raporunun ardından aşı adayına acil kullanım onayının verileceği üçüncü faz çalışmaları başlayacak.

TRT Haber aşının uygulandığı İyi Klinik Uygulama ve Araştırma merkezinde, Faz-2 sürecinin bittiği anları görüntüledi.

Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen yerli aşının Faz-2 çalışmaları bugün itibariyle sona eriyor. Faz-2 aşaması hakkındaki tüm detayları Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış @trthaber’e anlattı. pic.twitter.com/v0xaHdB64g — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 9, 2021

"Hocalarımızın sürekli bizi takip etti"

37 yaşındaki Mahmut Sümer yerli koronavirüs aşı adayı için başvuran 250 gönüllüden biriydi. Sağlık kontrolünün ardından mart ayında aşının ilk dozu uygulandı. Ağır bir yan etki görülmemesi üzerine aşının ikinci dozu da uygulandı.

Gönüllü Mahmur Sümerli, aşılama süreçleriyle ilgili şöyle konuştu:

"Hocalarımızın sürekli bizi takip etmesi ilk bir hafta içinde her gün belirli saatlerde arayıp bir sıkıntımızın olup olmamasını sormaları özel hissettiriyor. Umuyorum ki ülkemiz için dünyamız için böyle bir salgında başarılı bir aşı çalışmamız olur. Başarıya ulaşırız."

"Dünyada birkaç ülke bunu üretebiliyor"

Şu ana kadar aşılanan gönüllülerde, ağır yan etkilere rastlanmaması yerli aşıda umutları artırdı.

Erciyes Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli aşı çalışmaları için şunları söyledi:

"Gerek ikinci dozlamadan sonra kan örnekleri alıyoruz. Bu kan örnekleri üzerinde de etkinlik değerlendirmeleri yapıyoruz. Şu ana kadar bizi ümitlendiriyor güzel sonuçlar çıkıyor. Dünyada birkaç ülke bunu üretebiliyor. Bunlardan biri biz olacağız bu bizi gururlandırıyor. "

Nisan sonunda yayınlanacak raporun ardından Faz-3 çalışması başlayacak

Aşı adayının etkinlik raporu Nisan ayı sonunda yayınlanacak. Ardından uluslararası ölçekte binlerce gönüllü üzerinde üçüncü faz süreci başlayacak.

Çalışma Sağlık Bakanlığı ve TUSEB koordinatörlüğünde yürütülecek olan yerli aşı adayının etkinliği kanıtlanırsa kullanıma hazır hale gelecek.

Haber: Deniz Aslan