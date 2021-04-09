Türkiye’nin en büyük adası olan ve 10 köyü bulunan Gökçeada’da artan vakalar nedeniyle Şirinköy köyünde tedbirler sıkılaştırıldı.

Gökçeada Kaymakamı Serhat Doğan başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan vakalar nedeniyle Şirinköy köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.

