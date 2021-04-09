Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 15:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gökçeada’da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA]
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde artan koronavirüs vakalarının yayılımını engellemek amacıyla Şirinköy köyü 14 gün süreyle karantina altına alındı.
Türkiye’nin en büyük adası olan ve 10 köyü bulunan Gökçeada’da artan vakalar nedeniyle Şirinköy köyünde tedbirler sıkılaştırıldı.
Gökçeada Kaymakamı Serhat Doğan başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan vakalar nedeniyle Şirinköy köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
Sıradaki Haber
Karışan cenaze mezardan çıkarılıp yeniden toprağa verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz