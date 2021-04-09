Jandarma ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 7 Nisan'da ilçe merkezinde ikamet eden şüpheli İ.K'nin ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi.

3 milyon 800 bin liralık platin bulundu

Aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 800 bin lira olan, birer kilogramlık 12 külçe halinde, üzerinde "Bank Of Iraq-Platinum" yazılı platin olduğu değerlendirilen maden ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.