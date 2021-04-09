Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 14:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 milyon 800 bin lira değerinde gümrük kaçağı platin bulundu
[Fotoğraf: AA]
Muş'un Malazgirt ilçesinde bir evde gümrük kaçağı olduğu belirlenen 3 milyon 800 bin lira değerinde platin ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 7 Nisan'da ilçe merkezinde ikamet eden şüpheli İ.K'nin ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi.
3 milyon 800 bin liralık platin bulundu
Aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 800 bin lira olan, birer kilogramlık 12 külçe halinde, üzerinde "Bank Of Iraq-Platinum" yazılı platin olduğu değerlendirilen maden ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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